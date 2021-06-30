Çantadan uyuşturucu çıktı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

28.06.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, İncirli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu arazi içerisinde bırakılan çanta içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.P.(E-23) tutuklanmış olup, kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve metal kutu içerisinde az miktarda uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.