Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları 134 bin Euro dolandırdı
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Capital Sigorta’dan İş Garantili Eğitim Semineri

Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişen ve büyüyen Capital Sigorta, kalifiye personel ihtiyacını karşılamak ve sigortacılık sektörüne donanımlı personel kazandırmak amacıyla, SOS Çocuk Köyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) işbirliğiyle “İş Garantili Temel Sigortacılık” eğitimi gerçekleştirdi.

24 Mayıs 2022 Salı 12:19
306 Okunma
Capital Sigorta’dan İş Garantili Eğitim Semineri

Capital Sigorta, tamamı GİGEM tarafından belirlenen kişilerin katılımıyla gerçekleşen “İş Garantili Sigortacılık Eğitimi” sonunda yapılacak sınavla başarılı olan gençlerden birine istihdam garantisi verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kouşullar göz önünde bulundurarak, ülkemizde iş arayan veya kendini geliştirmek isteyen gençlere imkan yaratmak adına gerçekleştirdikleri bu proje ile hem ülke ekonomisine donanımlı işgücü anlamında katkı, hemde gençlere bir iş fırsatı yaratmak ve kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlere katma değer yarattıklarını ifade etti.

Sigortaya Giriş eğitimini Trust Reinsurance Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Ceylan Yapıcıoğlu, Sigorta Pazarlama eğitimini Duygu Boğaç Emiroğlu,

Temel Muhasebe eğitimini Yetkili Muhasip Arda Tüccar; ve,

Ülkemizdeki Sigortacılık ve Sektörü Bekleyen Gelişmeler adlı eğitimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın

tarafından uzman eğitim kadrosu ile 4 ana başlık altında yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak Ürünleri Kurumu ile Credıtwest Bank Arasında Protokol İmzalandı
Toprak Ürünleri Kurumu ile Credıtwest Bank Arasında Protokol İmzalandı
Yeşilırmak: İlhak ya da işgal görmek istiyorlarsa Ukrayna'ya baksınlar
Yeşilırmak: İlhak ya da işgal görmek istiyorlarsa Ukrayna'ya baksınlar
Erhan Arıklı: Bu bir reform hükümetidir, umarım yardımcı olursunuz
Erhan Arıklı: Bu bir reform hükümetidir, umarım yardımcı olursunuz










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim