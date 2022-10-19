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Capıton Constructıon İçişleri Bakanlığının açtığı beş ihalenin beşini de kazandı

19 Ekim 2022 Çarşamba 11:57
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Capıton Constructıon İçişleri Bakanlığının açtığı beş ihalenin beşini de kazandı



Capital Group iştiraklerinden biri olan ve 2021 yılını vergi rekortmeni olarak tamamlayan Capiton Construction İçişleri Bakanlığı tarafından açılan beş ihalenin beşini de kazandı.

Kermiya 3. Etap Şht. Çocuğu Arsaları parselizayonu,

Boğaziçi Kırsal Kesim Arsaları Parselizayonu,

Şahinler Kırsal Kesim Arsaları İçme ve kullanım suyu şebekesi yapımı,

Mevlevi ve Aşağı Bostancı Köyü Kırsal Kesim Arsaları Yol Yapımı,

Serhatköy Kırsal Kesim Arsaları Parselizayonu

projelerinin ihale imza töreni İçişleri Bakanlığı’nda Capiton Alt Yapı Genel Müdürü Necat Hatipoğlu’nun katıldığı bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, 35 yıllık Asfalt-Altyapı ve Üstyapı birikimiyle Birinci Sınıf müteahhitlik belgesi olan Capiton Construction’un bugüne dek üstlendiği tüm projeleri hız, kalite ve özgünlük ekseninde hayata geçirdiğini, taahhütlerini tam zamanında gerçekleştirdiğini ve bunun sonucu olarak da kamuoyunun büyük güvenini kazanarak her yıl vergi rekortmenleri arasında yeraldığını ifade etti. Capital Group’un her zaman insanın gücüne, sevgisine, güvenine ve vicdanına, elbette emeğin kutsallığına inandığını belirten Tekin Arhun, Group şirketlerinin her işini ülkenin başarısına ve yarınlarına adadığını söyledi. Her yıl vergi rekortmenleri arasına girmeyi başarak Group Şirketlerinin Kuzey Kıbrıs’a olan bu bağlılığın karşılığını da gün geçtikçe büyüyerek, ekonomiye, kalkınmaya, topluma fayda sağlayarak almaya devam ettiğine işaret etti.

Tekin Arhun; “İmza attığı büyük montanlı projelerden elde ettiği deneyimi en son teknoloji ile harmanlayarak yeni projelerine yansıtan Capiton Construction, sektörün dinamiklerini iyi okuyan, çağın beklenti ve ihtiyaçlarına kusursuz bir biçimde cevap veren dev projelerle adından söz ettirmektedir. Son 3 ayda 100’ün üzerinde ev satan Capiton Construction, bugüne kadar 1000’in üzerinde şahsa özel villa, site, apartan daireleri ve dükkan inşaatları yaparak sektörde kendini lider konuma getirecek projelere imza attı. Capiton Construction, 2004 yılında alt yapı ve asfalt işleri sektörüne de giriş yaparak, dünya standartlarında taahhüt ve inşaat hizmetleri ile sektörde adından güvenle ve övgüyle bahsettiren ve sektörün dinamosu haline gelen büyük bir güç olarak kamu ve özel sektörün standartlarını yükseltmeye yardımcı oluyor.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için fayda sağlayacak çalışmalara ve hepimizi gururlandıracak başarılara imza atmakta kararlı olduklarının altını çizen Tekin Arhun, İçişleri Bakanlığından aldıkları ihaleleri en kısa sürede bitirmek için çalışmalara tüm hızla başladıklarını belirtti. Emin adımlarla ilerlediğimiz KKTC’ye hizmet yolunda, en büyük gücümüz çalışan iş arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızdır diyen Tekin Arhun, ülkemizi daha ileriye taşıma mücadelemizde bize verdikleri destekten dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

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