Çardağın tavanına uyuşturucu sakladı

Devrim Demir

Alsancak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Teoman Cankat aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polis, evde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri ve çok sayıda kokain kalıntısı ele geçirmişti.

İşlediği suçu itiraf eden Cankat, aleyhinde alınan 7günlük tutukluluk süresi dün dolarken, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Cankat’ın yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 7 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Bira kutusunda ve piyango bileti üzerinde uyuşturucu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci mahkemede verdiği ifadede, zanlı Teoman Cankat’ın

evinde gerçekleşen aramada, garaj odası kısmında masa üzerindeki bira tenekesinde, içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 22 adet yanık sigara izmariti ele geçirildiğini söyledi.

Dümenci, devam eden aramalarda, 5 adet kokain türü uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan plastik pipet parçaları, yatak odasında bulunan masada, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet piyango bileti ve 1 adet 5 Euro kâğıt para bulunduğunu kaydetti.

Çardağın tavanında 32 gram Hint Keneviri bulundu

Soruşturma memuru mahkeme emri ile evde devam eden aramalarda, kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet 1 ABD doları ve üzerinde 200 yazılı Ukrayna parası bulunduğunu kaydetti.

Dümenci, evin arka bahçesindeki ahşap çardağın tavan kısmında tahtaların arasına gizlenmiş vaziyette siyah renk poşete sarılı yaklaşık 32 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulduklarını ifade eden polis, Cankat’ın suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Benzer suçlardan sabıkası var

Dümenci, zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını

Benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirtti.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek, Cankat’ın yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.