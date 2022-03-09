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Çare Türkiye’den Kabloyla Elektrik

Ada TV’ye konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Aziz Limasollu, elektrik sorununa ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

09 Mart 2022 Çarşamba 09:06
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Çare Türkiye’den Kabloyla Elektrik
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Ada TV’ye konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Aziz Limasollu, elektrik sorununa ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

BUGÜN BAŞLASA 5 YILDA BİTER

Birçok işletmenin kapısına kilit vurulmak üzere olduğunu ifade eden KTTO Başkan Yardımcısı Aziz Limasollu, elektrik zammının 2.70 TL’den 2 TL’ye çekilmesi gerektiğini belirterek, aradaki farkın da oluşturulacak fonlardan karşılanması gerektiğini ifade etti. Kendisinin en büyük hayallerinden biri olan Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinin şu an tam fırsatı olduğunu söyleyen Limasollu, projenin çok kolay olmadığını, bugün başlansa 5 yılda anca bitebileceğini kaydetti.

SAFA’NIN PROJESİ DOĞRUYDU

Star Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özmen Safa’nın, 16 yıl önce Türkiye’den kabloyla elektrik getirme fırsatının kaçırıldığına dair sözlerini hatırlatan Limasollu, “Sayın Ali Özmen Safa’nın açıklamalarını da dinledim. Safa’nın fikri, gerçekten çok doğru bir projeydi. Safa’nın projesi hayata geçseydi güneş enerjisiyle ürettiğimiz elektriği Türkiye’ye de gönderebilecektik. O gün bu proje geri çevrildi ama her batan güneş yeniden doğacaktır. Biz bugüne bakacağız. Bu projeden hala faydalanabiliriz.”

ORJİNAL FİKİRLERE İHTİYAÇ VAR

2024 yılında AKSA ile sözleşmemizin biteceğini ve devletin kablo ile elektrik getirilmesi projesine yönelik çalışma yapabilecek bir yapı oluşturması gerektiğini kaydeden Aziz Limasollu, sözlerini şöyle sürdürdü: “KIB-TEK’in dışında ayrı bir birim oluşturulmalı. Bunun için yasa hazırlayıp vermiştik. Sadece bizim değil enerji konusunda birçok uzmanın çalışması var. Alanında uzman kişileri bir araya getirip çok daha güzel fikirler üretebiliriz. Siyasetten bağımsız orijinal fikirlere ihtiyacımız var.”

Kaynak : Star kıbrıs

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