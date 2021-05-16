Caretta Carettaların ilk yuvası bugün bulundu

Sosyal Medya
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
SPOT, Caretta Caretta türü kaplumbağalarının yumurtladığı, sezonun ilk yuvasının bugün bulunduğu açıkladı.
SPOT, Caretta Caretta'nın yumurtladığı, sezonun ilk yuvasının bugün bulunduğu açıkladı.
Sosyal Medya
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
SPOT, Caretta Caretta türü kaplumbağalarının yumurtladığı, sezonun ilk yuvasının bugün bulunduğu açıkladı.