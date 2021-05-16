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Caretta Carettaların ilk yuvası bugün bulundu

SPOT, Caretta Caretta'nın yumurtladığı, sezonun ilk yuvasının bugün bulunduğu açıkladı.

16 Mayıs 2021 Pazar 11:03
68 Okunma
Caretta Carettaların ilk yuvası bugün bulundu

Sosyal Medya

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

SPOT, Caretta Caretta türü kaplumbağalarının yumurtladığı, sezonun ilk yuvasının bugün bulunduğu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Caretta Caretta
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