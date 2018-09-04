Carl Orff’un eseri Carmina Burana bugün Mağusa Festivali’nde

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali devam ediyor.

Festival kapsamında bu akşam dünyaca ünlü bir eser olan Carmina Burana Salamis Antik Tiyatro’da seyircinin karşısına çıkacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, T.C. Devlet Çoksesli Korosu Carmına Burana eserini seslendirecek. Belediye’den yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, yarın akşam ise Othello Kalesi’nde, Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor” stand up gösterisi yer alacak

Festival, 12 Eylül akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri ile sona erecek.

Biletlerin satışı, etkinlik girişlerinde olacak ve tüm etkinliklerin başlama saati 21:00 olacak.