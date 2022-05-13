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Çarliston Biberde limit üstü kalıntı!

13 Mayıs 2022 Cuma 13:26
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Çarliston Biberde limit üstü kalıntı!

Tarım Dairesi 6 Mayıs 2022 - 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 33 numunede 33 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.
Yerli ürünlerde 21 numunede 20 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlanılmıştır.
Alsancak sakinlerinden Mustafa Musti’ye ait Çarliston Biberde  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.

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