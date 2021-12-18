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Carmel kasırgası, Kıbrıs'ı vuracak

“Carmel” olarak adlandırılan alçak basınç sisteminin, hafta sonunda Kıbrıs’ı da etkisi altına alacağı haber verildi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 12:54
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Carmel kasırgası, Kıbrıs'ı vuracak
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KKTC Meteoroloji Dairesi, bu geceden pazar gece yarısına kadarki sürede şiddetli fırtına ve yağış uyarısında bulunurken, Rum Meteoroloji Dairesi ise Karmel adı verilen ve İsrail’den gelecek olan kasırgaya karşı alarm verdi. 

Meteoroloji Dairesi, bugün akşam saat 20.00’den Pazar gece yarısına kadar olan süre için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayımladı.

Daireden yayımlanan ihbara göre, ilgili sürede bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşecek.

Raporda rüzgârın güney ve batı yönlerden, saatte 39-49 kilometre hıza çıkabileceği, zaman zaman 62-74 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde esebileceği uyarısında bulunuldu; yetkililer ve vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırıldı.

KARMEL HASARA YOL AÇACAK

Rum Meteoroloji Dairesi'de adını İsrail’in sıra dağlarından alan Karmel kasırgasına karşı vatandaşları uyardı. Daire, İsrail’den gelecek olan Karmel'in Yunanistan’ı da vuracağına dikkat çekti.

Yunan ve İsrailli hava durumu yetkilileri ise, Karmel kasırgasının, Cumartesi gecesinden, Pazartesi öğleden sonraya kadar süreceğine dikkat çektiler. Yetkililer şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgâr ve uzun şiddetli gök gürültüsü ile devam edecek kasırganın, Kıbrıs'ta hasara yol açmasının beklendiği bildirdiler.

Anahtar Kelimeler:
Carmel Kasırgası
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