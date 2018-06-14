Çarpıcı detay: İhmal

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Motosiklet kazalarında can kayıplarının önüne bir türlü geçilemiyor. KKTC’de son dört buçuk yılda meydana gelen motosiklet kazalarında ikisi yolcu biri yaya olmak üzere 18 kişi yaşamını kaybetti.

Gerekli tedbirlerin alınmaması ve denetimlerin yapılmaması ölümlü kazalara yol açıyor.

Her geçen yıl KKTC’de motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İstatistiklere göre, 2014 yılında 4 motosiklet kazası yaşandı. Bu kazalarda 3’ü sürücü 1’i yolcu olmak üzere 4 kişi yaşamını kaybetti.

2015 yılında ise yine 4 motosiklet kazası yaşanırken, bunların 3’ü sürücü 1’i yolcu olmak üzere 4 kişi hayata veda etti.

Motosiklet kazalarına ilişkin istatistiklere göre, 2016 yılında da yaşamını yitiren sayısı 4.

Son dört buçuk yılın en çok motosiklet kazası 2017 yılında meydana geldi.

Ölenlerden bir yaya

İstatistiklere göre 2017 yılında 6 motosiklet kazası meydana geldi. Bu kazaların birinde araba motosiklete çarpıştı ve motosiklet sürücüsünün ölümü ile sonuçlandı. Yine geçen yıl bir motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki öğrenciye çarparak ölümüne neden oldu.

Karakurt’u kaybettik

2018 yılının ilk ölümlü motosiklet kazası ise Cumartesi gecesi meydana geldi.

Girne-Alsancak çevre yolunda meydana gelen kazada 28 yaşındaki Yazgım Karakurt, ağır yaralandı.

Kaza sırasında kask takmadığı öğrenilen Karakurt, tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi.

Önemli faktör kask

Polis raporlarına göre, son yaşanan motor kazası da dahil ölümlü motosiklet kazalardaki en önemli nedeni, sürücülerin başlarına aldıkları darbe.

Kask ile yapılan birçok sürüş, motosiklet sürücüsünün ve motosiklette yolcu olarak bulunanların kaza sırasında yaşamını kurtarırken, kasksız sürüş nedeniyle, süratli olmayan kazalarda dahi ölümler yaşanabiliyor.

Ölümlü kazaların birçoğunun kask olmamasından kaynaklandığı bilinmesine rağmen, motosiklet sürücülerinin ve yolcuların korkusuzca hareket etmesi, “denetim eksikliğine” bağlanıyor.

Motosiklet sürüş kurallarına uymayan ve ehliyeti olamayan birçok kişi motosikletle rahatlıkla trafikte seyredebiliyor.

Özellikle yaşı 18’in altındaki gençlerin anayollarda motosikletle rahatlıkla seyredebilmesi akıllarda yeterli denetim yok düşüncesini oluşturuyor.

2011’den beri kask takmak zorunlu

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 58’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında yapılan değişiklikle 1 Ekim 2011 itibari ile KKTC’de bütün motosiklet sürücü ve yolcuları için kask takmak zorunlu hale getirildi.