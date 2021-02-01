Çarşamba akşamından itibaren sağanak yağmur bekleniyor.

Yağışlı hava perşembe de sürecek. En yüksek hava sıcaklığı 19 - 22 derece , Perşembe ise 15 - 18 derece dolaylarında olacak. Zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.