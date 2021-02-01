Çarşamba akşamından itibaren sağanak yağmur bekleniyor.
Yağışlı hava perşembe de sürecek. En yüksek hava sıcaklığı 19 - 22 derece , Perşembe ise 15 - 18 derece dolaylarında olacak. Zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.
Çarşamba akşamından itibaren sağanak yağmur bekleniyor.
Çarşamba akşamından itibaren sağanak yağmur bekleniyor.
Yağışlı hava perşembe de sürecek. En yüksek hava sıcaklığı 19 - 22 derece , Perşembe ise 15 - 18 derece dolaylarında olacak. Zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.