Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli...
Kayıp köpeği bulana 10 bin dolar
Kayıp köpeği bulana 10 bin...
Kozmetik ürünlere dikkat!
Kozmetik ürünlere dikkat!

Çarşamba günü yönetim belirlenecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bugün gerçekleştirdiği 55’inci Olağan Genel Kurul toplantısında 50 kişilik oda meclisini belirledi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 19:25
Çarşamba günü yönetim belirlenecek
banner10

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bugün gerçekleştirdiği 55’inci Olağan Genel Kurul toplantısında 50 kişilik oda meclisini belirledi.

İlk toplantısını Çarşamba günü yapması beklenen oda meclisi, KTTO Başkanı, iki Başkan Vekili ve altı Yönetim Kurulu üyesini seçecek.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, 55. Çalışma Dönemi Oda Meclis Üyeleri aşağıdaki isimlerden oluştu:

“Lefkoşa Bölgesi: Ahmet Serhan Kaner, Alp Cengiz Alp, Arsen Angı, Didem Erel, Emre Olgun, Ersan Dağlı, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Hilmi Can, Hüseyin Doğa Yalçın, Kerem Toros, Mehmet Gökçebel, Mete Boyacı, Mustafa Defteralı, Mustafa Erk, Mustafa Varol, Müsteyde Onbaşı, Necat Yüksel, Omaç Cin, Orhan Şevket, Özalp Nailer, Pınar Başman Süren, Ramiz Şadi, Saber Andır, Salih Çeliker, Selen Necat Gürkan, Turgay Deniz, Vedat Hakan Akdeniz.

Girne Bölgesi: Ali Şah, Aziz Limasollu, Burak Başel, Çiğdem Kemaler, Emin Tanlı, Fuat Kutlu, Mehmet Eziç, Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Yağmur Özyalçın, Yüksel Akay. 

Gazimağusa Bölgesi: Abdullah Emirzadeoğluları, Cemal İnce, Mehmet Sabancı, Mustafa Genç, Orhan Kansu, Semral Erel, Serde Debreli Atatüzün, Şifa Tölük, Vargın Varer, Vural Coşar, Yusuf Acemoğlu”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siyasiler de yatırımın önemine dikkat çekti
Siyasiler de yatırımın önemine dikkat çekti
K-Pet Futbol Ligleri'nde 16'ncı hafta
K-Pet Futbol Ligleri'nde 16'ncı hafta
Akıncı: "İç barış ve huzur ortamı ivedi öneme sahip”
Akıncı: "İç barış ve huzur ortamı ivedi öneme sahip”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim