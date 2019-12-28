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Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:09
Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor

Hava; bugün, parçalı, zamanla çok bulutlu ve yağmurlu; yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Salı parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Yılın ilk günü olan Çarşambadan itibaren ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, bugün Güney ve Batı, diğer günler Kuzeyli yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.

Anahtar Kelimeler:
Yağmur
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