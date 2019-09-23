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Çarşamba ve Perşembe yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi çarşamba ve perşembe günleri yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:30
Çarşamba ve Perşembe yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi çarşamba ve perşembe günleri yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, çarşamba ve perşembe günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 – 34 ve sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Anahtar Kelimeler:
çarşambaPerşembeYağmurHaber
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