Çarşı durgun

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Dövizdeki yükseliş nedeniyle araba ve konut kredilerini ödemede sıkıntın yaşayan vatandaşların, özel ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kalması çarşı esnafını da olumsuz yönde etkiledi.

Diyalog muhabirine konuşan Lefkoşa esnafı, son zamanlarda alış-verişlerde ciddi düşüşlerin yaşandığını belirterek, ilgililerin dövize karşı çareler üretmesini istedi.

Yılbaşı öncesinde satışların artması için fiyatlarda indirime gidildiğini belirten Lefkoşa esnafı “Dövizde artış var diye bizde fiyatlar yükselmiyor; tam tersi indirimler yapılıyor. Buna karşın vatandaş özel ihtiyaçları için para harcamaktan kaçınıyor”dedi.

Esnaf ne dedi?

Koray Kul (Kıbrıs Ayakkabı Dünyası): Mağazamız yaklaşık 20 yıldan beridir hizmet veriyor. Bu işe önce küçük bir dükkânla başladık. Müşterilerimiz sayesinde zaman içerisinde büyüdük ve geliştik. Tabi yıllar geçtikçe insanların da alım gücü düştü. Geçmiş yıllarda çarşıda bir kalabalık vardı. Özel gün öncesi bir hareketlilik vardı. İlk zamanlara göre satışlarda zaman zaman düşüş oluyor. Birçok insanın borcu var ve döviz zaman zaman yükseliyor. Bu sefer de özel ihtiyaçlar erteleniyor. En büyük sıkıntı gün geçtikçe insanların alım gücünün düşmesi ve ülkedeki ekonomik krizdir.

Alkın Haslıel (Flash Kasetçilik): Ben kasetçilik işine düğün, sünnet çekerek ve video kayıt yaparak başladım. 30 yıldan beridir de bu işin içindeyim. Eskiden işler gayet iyiydi. O dönem TV kanalları da azdı. Şimdi teknoloji gelişti ve internet yaygınlaştı. Herkes şarkı olsun film olsun internet üzerinden indirip izliyor. Bu yüzden de işlerimizde zamanla düşüş oldu. Piyasa oldukça durgun. Özel günde veya aybaşı olduğunda çarşıda eskisi gibi hareketlilik olmuyor. Ülke ekonomisi zaten çökmüş durumda. Alım gücü günden güne düşüyor. Halk artık gıda dışındaki ihtiyaçlara çok önem gösteremiyor. Yetkililerin bu konuda gümrük düzenlemesi yapması lazım diye düşünüyorum.

Cemal Macila (Macila Gümüş): Ben 17 yıldan beridir bu sektörün içindeyim. Bu işe bijuteri ve az sayıda gümüş satarak başladım. Zamanla halkın desteği ile bugünlere geldik ve ürün çeşitlerimizi artırdık. Tabi ki o yıllarda her şey daha farklıydı. Ekonomi bu kadar kötü değildi ve işler daha canlıydı. İnsanların alım gücü de daha iyiydi. Şimdi halk önce mutfağını sonra takısını düşünüyor. Eskisi gibi olmasa da ara sıra işler iyi gidiyor. Daha çok gümüş satıyorum. Hem kendi getirdiğimiz ürünleri hem de özel sipariş ürünlerimizi satıyoruz. Ekonomiden dolayı bu ülkede eskisi gibi hem iş yapıp hem de para biriktirme söz konusu olamaz.

Özsan Güzeloğlu (O’Style Shoes): Uzun zamandan beridir ayakkabı sektöründeyim. Geçmiş yıllarda tabi ki işler daha iyiydi. Eskiden çarşıda insan kalabalığından adım atacak yer kalmazdı. Şimdi ise çarşı pek cansız. Yetkililerin bu durumu görüp, bir çözüm bulması lazım. Ülke ve çarşı ekonomisini canlandırmak için fikir üretmelidirler. Vatandaşın alım gücü düştüğü için, lüks harcamalar ikinci planda kalıyor. Çarşının ve satışların eskisi gibi olmasını istiyoruz. Yoksa bütün esnaf tek tek kepenk indirecek.