Çarşı merkezindeki sitenin pisliği isyan ettirdi!

Duygu Alan

Yukarı Girne Mahallesi’nde Işıl Sokak’ta bulunan bir sitedeki çevre kirliliği, hem sitede ikamet edenlerin hem de bölgede faaliyet gösteren esnafların sağlığını tehdit ediyor. Kirlilik çevre sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Sitedeki manzara, “Bu kadarı da olmaz” dedirtiyor.

Sitede pislikten yürünmezken, apartmanların girişindeki, üzeri açık vaziyette fosseptik kuyular tehlike saçıyor.

Fosseptik kuyulardan çıkan kötü koku bölgede nefes aldırmıyor.

Bodrum katları çöplük bataklık

Sitedeki apartmanların bodrum katlarına giriş, çöp yığınları ile dolu.

Bodrum katlarında ayrıca insan boyu kirli su birikintileri var.

Apartmanlara ait atık su boruları sızdırıyor. Borulardan sızan su, site içerisine, vatandaşın geçiş yoluna akıyor.

Fareler cirit atıyor

Serpil Babayiğit Apartmanları’nın ortak kullanım alanında, üzeri açık vaziyetteki fosseptik kuyular sağlığı tehdit ediyor.

Kuyulardan etrafa yayılan kötü koku, bölgede nefes aldırmayı neredeyse imkansız kılıyor.

Sitede, sivrisinek popülasyonu arttı, haşereler çoğaldı. Fareler ise cirit atıyor.

Apartmandaki dairelere ait su depoları da oldukça eski ve sağlıksız durumda. Su depolarının yeri de uygunsuz.

Apartmanlar tadilat istiyor

Bütünü ile ciddi bir temizlik ve tadilat gerektiren sitede, apartmanların dış cephesi de ciddi bakım ve onarım gerektiriyor.

Apartmanların tümünün dış cephesinde boyalar çıkmış, bazı yerlerde sıva bile düşmüş durumda.

Çoğunluğu öğrenci

Sitede ikamet eden bazı vatandaşların ifadesine göre, apartmanlarda çoğunlukla üçüncü ülkelerden KKTC’ye eğitim almak için gelen üniversiteli öğrenciler ikamet ediyor.

İddiaya göre, apartmanlardaki çevre kirliliğinin sorumlusu da sitede ikamet eden bazı öğrenciler.

Aileler isyanda

Serpil Babayiğit Apartmanı C Blokta ikamet eden bir vatandaş, sitede yaşanan kirliliğe isyan etti.

Apartmanda dairelerin çoğunluklu olarak üniversiteli öğrencilerin kirasında olduğunu söyleyen site sakini, defalarca uyarmasına rağmen, apartman sakini bazı öğrencilerin çevre duyarlılığını üstlenmediğini ifade etti. Sitedeki kirlilikten büyük ölçüde bu öğrencilerin sorumlu olduğunu kaydetti.

Site sakini, çevre kirliliğine bağlı olarak sivrisinek, haşere popülasyonunun arttığını, apartmanda farelerin dolaştığını kaydetti.

Sinek nedeni ile pencere açamadıklarını söyleyen site sakini, fareler yüzünden kapı altlarını bile kapattıklarını belirterek, “kendi evimizde adeta hapis yaşıyoruz” diye sitem etti.

Vatandaş belediyeyi göreve davet etti

Site sakini, bölgede yaratılan çevre kirliliği ile ilgili Girne Belediyesi’ne defalarca şikayette bulunduklarını ancak bir türlü olumlu sonuç alamadıklarını söyledi.

Site sakini, Havadis aracılığı ile Girne Belediyesi’ne bir kez daha çağrıda bulunarak, “Bu çevre felaketine bir son verilsin” çağrısı yaptı.