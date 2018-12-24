CAS Çalışanları, Başbakan Erhürman ile biraraya geldi
CAS çalışanlarından bir grup bugün Başbakan Tufan Erhürman’la biraraya geldi.
24 Aralık 2018 Pazartesi 15:35
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin geçtiğimiz hafta hakkında tasfiye kararı verdiği Cyprus Airport Services (CAS) personelinin Ercan Havalimanı girişindeki açlık grevi devam ederken, CAS’tan bir grup bugün Başbakan Tufan Erhürman’la biraraya geldi.
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