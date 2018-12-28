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CAS Çalışanları İntihar Girişiminde Bulunuyor

28 Aralık 2018 Cuma 12:36
CAS Çalışanları İntihar Girişiminde Bulunuyor

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Bir süredir Ercan Havalimanı önünde eylem yapan kapatılan CAS çalışanlarından ikisi şu anda intihar girişiminde bulunuyor. Sorunlarının çözülmediğini kaydeden 2 çalışan havalimanı önündeki reklam panolarına çıktı. Bakanların eylem yaptıkları yere gelmesini isteyen çalışanlar, eylemlerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
CAS çalışanlarıIntihar GirişimiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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yurttaş 2018-12-28 16:24:35

işşiz kaldık ama özelde bulup işlemeye devam ediyoruz bu arkadaşlarda bir zahmet özelden yaralansın devlet devlet tutturdular madem ekmek davası işleyene iş var bence ,kolaya kaçmaylım lütfen

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Kıbrıslı 2018-12-28 13:01:16

Bunlarda abartti, antipatik gelmeye basladilar topluma farkinda degiller

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girne 2018-12-28 13:09:00

İntihar için uygun bir yer değil.. Durduk yere kendilerini sakatlayacaklar..

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Dobra Dobra 2018-12-28 13:38:59

Güzel bir şov izliyorsunuz. Greve gidelim bizi devlet işine alsınlar. Intihar girişiminde bulunalım bizi devlet işine alsınlar. Gerçekten saçma sapan işler. Umarım devlet yetkilileri bu oyuma gelemez! Cas artık çok antipatiksiniz

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yurttaş 2018-12-28 13:45:11

elexus yaradı bu iş beleşten reklam lazım bu otel yardımda bulunsun bu arkadaşlara.....

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show 2018-12-28 14:15:00

yaptıgınız artık eylemden çıktı gara gözlülüğe döndü
sizi alsınlar devlet işine bende çıkacam be biyere şow yapayım..

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Nilgün 2018-12-28 15:29:16

Bu aşağıda yorum yapanlar herhalde hiç işsiz kalmadılar... Uzaktan davulun sesi hoş gelir.... Bu ekonomik krizde evine ekmek götüremiyor insanlar kolay mı... Lütfen yorum yaparken daha sağduyulu düşünelin

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ali 2018-12-28 17:04:48 @Nilgün

Duygusal davranma abla...

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