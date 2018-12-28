CAS Çalışanları İntihar Girişiminde Bulunuyor

28 Aralık 2018 Cuma 12:36
Bir süredir Ercan Havalimanı önünde eylem yapan kapatılan CAS çalışanları
ndan ikisi şu anda intihar girişimi
nde bulunuyor. Sorunlarının çözülmediğini kaydeden 2 çalışan havalimanı önündeki reklam panolarına çıktı. Bakanların eylem yaptıkları yere gelmesini isteyen çalışanlar, eylemlerini sürdürüyor.
işşiz kaldık ama özelde bulup işlemeye devam ediyoruz bu arkadaşlarda bir zahmet özelden yaralansın devlet devlet tutturdular madem ekmek davası işleyene iş var bence ,kolaya kaçmaylım lütfen
Bunlarda abartti, antipatik gelmeye basladilar topluma farkinda degiller
İntihar için uygun bir yer değil.. Durduk yere kendilerini sakatlayacaklar..
Güzel bir şov izliyorsunuz. Greve gidelim bizi devlet işine alsınlar. Intihar girişiminde bulunalım bizi devlet işine alsınlar. Gerçekten saçma sapan işler. Umarım devlet yetkilileri bu oyuma gelemez! Cas artık çok antipatiksiniz
elexus yaradı bu iş beleşten reklam lazım bu otel yardımda bulunsun bu arkadaşlara.....
yaptıgınız artık eylemden çıktı gara gözlülüğe döndü
sizi alsınlar devlet işine bende çıkacam be biyere şow yapayım..
Bu aşağıda yorum yapanlar herhalde hiç işsiz kalmadılar... Uzaktan davulun sesi hoş gelir.... Bu ekonomik krizde evine ekmek götüremiyor insanlar kolay mı... Lütfen yorum yaparken daha sağduyulu düşünelin
Duygusal davranma abla...Beğen (1) Beğenmedim! (0)