CAS Çalışanları İntihar Girişiminde Bulunuyor

Bir süredir Ercan Havalimanı önünde eylem yapan kapatılanndan ikisi şu andande bulunuyor. Sorunlarının çözülmediğini kaydeden 2 çalışan havalimanı önündeki reklam panolarına çıktı. Bakanların eylem yaptıkları yere gelmesini isteyen çalışanlar, eylemlerini sürdürüyor.