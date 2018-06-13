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CAS çalışanları Meclis önünde eylem yaptı

Eylem sürerken, çalışanlar Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve bazı milletvekilleriyle görüştü.

13 Haziran 2018 Çarşamba 16:43
CAS çalışanları Meclis önünde eylem yaptı

CAS çalışanları 45 gündür maaş alamadıkları gerekçesi ve şirketin statüsünün yükseltilmesi talebiyle bugün Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Eylem sürerken, çalışanlar Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve bazı milletvekilleriyle görüştü. 

DENKTAŞ: “MAAŞLARIN ÖDENMESİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, çalışanların bayrama parasız girmemeleri içinmayıs ayı maaşlarının yarın ödenmesi yönünde girişimde bulunduklarını söyledi.

Denktaş, şirkette hiçbir önlem alınmaması ve gereksiz harcamalar yapılması nedeniyle sıkıntıların ortaya çıktığını kaydetti.

Denktaş, özetle şunları söyledi:

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“10 Temmuz’a kadar devam eden Atlasglobal Havayolu Şirketi ile olan anlaşmayı idare siyasi baskı kurmak düşüncesiyle ve art niyetle dün itibariyle durdurdu. Dolayısıyla şu anda iki havayolu şirketi kaldı. Onlar da 25 Haziran’da son bulur. Çalışanların suçu olmadığını ben de biliyorum. Nisan ayından itibaren madem ki uçak sayısında düşüş vardı, idarenin personel azaltmasına gitmesi gerekirdi.”

Tüm bunların soruşturma altına alınacağını belirten Denktaş, savcılıktan da alınan görüşe göre CAS’ındevlete ait değil, özel bir şirket olduğunu söyledi.

TÖRE: “HÜKÜMETİN LAF YERİNE İCRAAT YAPMASINI BEKLİYORUZ”

Cumhuriyet Meclisi BaşkanYardımcısı Zorlu Töre ise, “CAS çalışanlarının devlete değil de özel bir şirkete aitmiş gibi bir davranış sergilendiğini”belirterek, hükümetin çalışanların mağduriyetinibayramdan önce gidermesi ve sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. 

“Hükümetin laf yerine icraat yapmasını bekliyoruz” diyen Töre, CAS çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmemesi halinde tepkilerinin artacağını belirtti.

OĞUZ: “SORUN TOPLUMSAL BİR YARAYA DÖNÜŞEBİLİR”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz da, şirkette yaşanan sorunlarda çalışanın suçu olmadığını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yaşanan sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti.

Sorunun toplumsal bir yaraya dönüşebileceğini kaydeden Oğuz, iktidarların sorun çözmekle görevli olduğunu vurguladı.

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