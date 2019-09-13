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CAS Çalışanlarının Oturma Eylemi Devam Ediyor

Eski Cyprus Airport Services (CAS) çalışanlarının Başbakanlık önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

13 Eylül 2019 Cuma 14:52
CAS Çalışanlarının Oturma Eylemi Devam Ediyor

CAS Sözcüsü Okan Eroğlu TAK’a yaptığı açıklamada, bir sonuç alınana kadar eylemin açlık grevine varana kadar daha da geliştirileceğini söyledi.

Eroğlu, CAS çalışanları hakkında gündemde bazı çalışmalar olduğu bilgisini aldıklarını fakat ellerine yazılı bir bilgi ulaştırılmadığını da belirtti.

Daha önce bir kararla işten durdurulan 134 kişiden 16’sının istihdam edildiğini kaydeden Eroğlu, bunun devamını beklediklerini, kararlı olduklarını belirtti.

Eroğlu, bir sonuç çıkana kadar eyleme devam edeceklerini ifade ederek, artık işsiz olmaya tahammüllerinin kalmadığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
CAS çalışanları
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halk 2019-09-13 15:04:42

Adada boş beleş ne kadar kişi varsa gündem vAllahi...
Elektrik kurumu, KTHY, CAS...
Daha binlerce sayabiliriz. Kardeşim devlet kurumlarında yüzlerce çalışan var ana işe gelen yok oturdukları yerden maaş alırlar hemde bizim sırtımızdan şaka gibi.
ben bir tanesinde parmak izi tanıtma yapmaya çalıştım ki içler acısı bir durum vardır yaklaşık 210 çalışan var ama toplam o saatte çalışan sayısı 10 adet ve 365 günde 210 kişi tanımlamadı mesele ise işe gelmezler lakin maaşları tıkır tıkır yatar hesaplarına uyu Kıbrısım uyu ancak uyarak güzelleşirsin.

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mazlum 2019-09-13 15:17:03

özelde iş çok arkadaşlar işleyene devlet devlet tutturmayın hade bakayım ha

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