Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
Google Asistan Türkçe öğrendi
Google Asistan Türkçe öğrendi
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA Görüntüledi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
banner40

CAS eyleminde 5’inci gün!

Mahkeme, tarafından tasfiye edilen CAS (Cyprus Airport Services) çalışanlarının Ercan Havalimanı girişindeki açlık grevi eylemi devam ediyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:32
CAS eyleminde 5’inci gün!

Mahkeme tarafından tasfiye edilen Cyprus Airports Services’in (CAS) işsiz kalan 133 çalışanı ve aileleri, Ercan Havalimanı'nda 5 gündür eylem ve açlık grevine devam ediyor. Polisin kurduğu barikatları kaldıran eylemcilerle polis arasında dün arbede yaşandı.

banner41
5 kişi hastaneye kaldırıldı

Eylemciler ile polis arasında çıkan arbedeye rağmen barikatı aşan eylemciler, Ercan Havalimanı içerisinde bulunan CAS binasına girerek eylemlerini sürdürdü. 5 gündür süren açlık grevinde 5 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin de tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Başbakanı Tufan Erhürman’la görüşen eylemciler, şirketin fesinin iptal edilemeyeceği ve eylemi bitirmeleri gerektiği cevabını alınca, protesto ve açlık grevini devam ettirme kararı aldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
CASErcan HavalimanıEylemHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandas 2018-12-24 13:28:07

Özelde çalışanların hepsi devlete alınsın ozman nasıl bir anlayış var onu bir türlü anlamadım anlayan varsa açıklasın..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
kktc 2018-12-24 14:53:13

Tembel herifler. Gitsinler kendilerine bir iş bulsunlar. Bunları da devlete alacaklarsa herkesi alsınlar. Tüm iş yerlerini ve dükkanları kapayalım. Zaten en büyük yanlışi Kıbrıs Türk Havayolları personelini devlete alarak yaptılar. Bu ülkede birçok insan ASALAK gibi yaşamak istiyor.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Şehit Hüseyin Ruso Defnediliyor
Şehit Hüseyin Ruso Defnediliyor
İki yıl hapis yatacak
İki yıl hapis yatacak
Sonat Altuğ, yoğun bakımdan çıktı
Sonat Altuğ, yoğun bakımdan çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim