CAS eyleminde 5’inci gün!

Mahkeme tarafından tasfiye edilen Cyprus Airports Services’in (CAS) işsiz kalan 133 çalışanı ve aileleri, Ercan Havalimanı'nda 5 gündür eylem ve açlık grevine devam ediyor. Polisin kurduğu barikatları kaldıran eylemcilerle polis arasında dün arbede yaşandı.

Eylemciler ile polis arasında çıkan arbedeye rağmen barikatı aşan eylemciler, Ercan Havalimanı içerisinde bulunan CAS binasına girerek eylemlerini sürdürdü. 5 gündür süren açlık grevinde 5 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin de tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Başbakanı Tufan Erhürman’la görüşen eylemciler, şirketin fesinin iptal edilemeyeceği ve eylemi bitirmeleri gerektiği cevabını alınca, protesto ve açlık grevini devam ettirme kararı aldı.