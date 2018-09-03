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CAS Personeli Eylemlerini Başbakanlık Önüne Taşıdı

Okan Eroğlu: İsteğimiz CAS’ın yaşatılması ve işimizin başına dönmektir. CAS, devlete katkısı olan, örnek bir şirket olsun

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:47
CAS Personeli Eylemlerini Başbakanlık Önüne Taşıdı

Hizmet verdikleri hiçbir havayolu şirketi kalmadığı için işsiz kalan havaalanı yer hizmetleri şirketi “Cyprus Airport Services” (CAS) personeli, aylardır sürdürdükleri eylemlerini bugün yeniden Başbakanlık önüne taşıdı.

Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri veren CAS’ın 134 personelinin yaklaşık iki ay önce Ercan Havalimanı çemberinde başlattıkları eylem, bu sabahtan itibaren Başbakanlık önünde devam ediyor.
 

OKAN EROĞLU: “HALİMİZİ SORAN YOK”
Eylemdeki CAS personeli adına TAK’a açıklama yapan Okan Eroğlu, hükümetin kendilerine karşı ilgisiz olduğunu savunarak “Halimizi soran yok. Buraya geldik, belki her gün bizi görünce bu sorunu çözmek için bir şeyler yaparlar” dedi. İsteklerinin CAS’ın yaşatılması olduğunu vurgulayan Eroğlu, “CAS yaşasın, biz de işimizin başına dönelim ve devlete katkısı olan, örnek bir şirket olalım” diye konuştu.

KTHY yaşıyor olsaydı CAS’ın da hizmet vermeye devam edeceğini belirten ve Güney Kıbrıs’ta başarılanın başarılmasını istediklerini ifade eden Eroğlu, taleplerini şöyle özetledi:

“Şu anda can çekişen CAS’ı kurtarsınlar, yaşatsınlar. Bu kadar insan işsiz kalmasın. Bizi devlet dairesine alın oturalım demiyoruz. Havacılık kuralları gereği mutlaka Ercan’da ikinci bir handling şirketi olması lazım. CAS kapanırsa başka bir şirket kurulacak veya başka bir yerden getirilecek. Madem böyle bir kural var, halihazırdaki CAS yaşatılsın. Bunu yapmak ellerindedir, mevcut hisseler devletin elindedir. Biz CAS’ın devletin güvencesi altında bir şirket olmasını istiyoruz. Hepimizin ülkemize sahip çıkmamız gerekir. Bu işletmenin bir şekilde çalışması devlete de fayda sağlayacak. Gidip hava yolu şirketleriyle görüşsünler, CAS’ın hizmet vereceği hava yolu bulsunlar.”

CAS personeli Okan Eroğlu, durumlarının vahim olduğunu, bazı arkadaşlarının maddi durumunun açlık seviyesine geldiğini, bunalıma girdiğini belirterek “Ama yöneticiler herhalde işin ciddiyetini anlamıyorlar. İstediğimiz, üzerlerine düşeni yapıp CAS’a sahip çıkmalarıdır. CAS yaşasın ki biz de işimizin başına dönelim. Devlete katkımız olsun, örnek bir şirket olalım. İsteğimiz bunlardır, oturalım da bize maaş versinler değildir” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, bayram öncesi verilen söze rağmen henüz kendilerine ödeme yapılmadığını; devlet tarafından alınan ancak kayıt yaptırılmayan CAS hisseleri konusundaki davanın da ay ortalarında görüşüleceğini ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ercan HavalimanıCASOkan EroğluEylemBaşbakanlıkGündemKıbrıs
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Halil 2018-09-03 13:40:34

Sizde her memur gibi haksız yere iş yapmadan para kazanıyordunuz. iyi günlerde sürekli eylem yapın isyan edin. İş ciddiye binince yine eylem bu kez çalışalımda para alalım derdine düşün. İnşAllah tüm memurlar sizin durumunuzda olur. Maaş alamadığınız günleri görürüz inşAllah. Bu milletin bedduası sizi yer.

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Kemal 2018-09-03 14:51:28

Niye , Sebep? Devlet meuru olunda sizde greve gidin değilmi? batırmasaydınız şirketi iyi çalışsaydınız. Darısı Memurun başına.

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Kemal 2018-09-03 14:52:05

Sene olmuş 2018 hala sendikalarla uğraşan bir ülke KKTC

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Kadir 2018-09-03 14:53:19

Bulldog sende o...u çocuğusun. Memur un hırsız çalışanın hırsız sende kesin memursun.

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Bılldog 2018-09-03 14:53:25

Kemal senin da gö...n deliği. Şirketi batıran siyasilerdir, çalışanlar değil.

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Bulldog 2018-09-03 14:54:38

Kadir bilemedin anası tokmak. Ben keşke devlet memuru olsaydım.

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Kadir 2018-09-03 14:55:19

Bulldog diye nick mi olur aq. Hayvangillerdensiniz sanırım.

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Kadir 2018-09-03 14:56:43

Anan mı tokmak. :) Aq hainleri devletçilik milliyetçilik yok sizde. TR nin parasıyla adam oluyorsunuz. Üretin tembeller hırsızlar

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