Casino İşletmecileri Birliği açıklamalarda bulundu.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

KKTC Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada “Kumarhaneler İmtiyaz Ücretlerini Bile Yatırmadılar” ifadesini kullanmıştır.

Üzülerek belirtmek isteriz ki bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır.

Yılda doğrudan 100 milyon dolara yakın Devletin kurumlarına, dolaylı olarak ise 600 milyon dolara yakın reel ekonomiye katkı sağlayarak, KKTC ekonomisi içerisinde asgari 700 milyon dolar civarında büyüklüğe sahip Şans Oyunu Salonları (Casino) hakkında bağlı olduğumuz Maliye Bakanının kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bu tür açıklamalarda bulunması bizleri üzmüştür.

Bu açıklamayı fırsat bilen bazı medya kuruluşları da yaptıkları yayınlarında, Birliğimize üye sadece bir Şans Oyunu Salonunun veya sektörde faaliyet gösteren büyük bir grubun “İmtiyaz Ücretlerini” ödemediği yönünde açıklamalar yapmıştır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu açıklamaları şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz. Bahse konu “Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harçları” yıllık olup, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası gereğince, yıl içerisinde 4 eşit taksitte ödenmektedir. Bu ücretin ilk taksiti bundan yaklaşık 3 ay önce 2019 yılının Aralık ayının 25’inde banka teminat mektuplarıyla beraber eksiksiz olarak ödenmiştir.

Mart ayının 25’inde ise bu ücretin 2. taksiti ödenmesi gerekiyordu. Ancak sektörün “Mücbir” sebepten dolayı, 13 Martta alınan kararla faaliyetleri Hükümet tarafından durduruldu.

Sektörümüzün (Casino) COVID-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulunun “Yasa Gücünde Kararnameyle” aldığı kararlar çerçevesinde “Faaliyetleri Durdurulan İşletmeler” arasında yer alması nedeniyle tüm şans oyunları salonları kapatılmıştır.

Bu süreçte gerek sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerin durumları gerekse sektörümüzde çalışan personellerimizle ilgili, önümüze çıkabilecek sorunların aşılması için çeşitli girişimlerde bulunduk.

Bu girişimler çerçevesinde yetkililerle bir dizi görüşmeler yaparak, bu sürecin en az hasarla atlatılması için sektörümüzün diğer sektörlerden ayrı tutulmamasına özen gösterilmesini özellikle vurguladık.

Ancak bu girişimlerimiz maalesef karşılık bulmadı. 25 Mart 2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik Tedbirler Paketinde” tüm Şans Oyunu Salonlarının (Casino) kapatıldığı gerçeğini görmezden gelen hükümetin, gerek biz sektör temsilcilerini gerekse personellerimizi ötekileştirdiğine maalesef şahit olduk.

KKTC ekonomisinin lokomotifi durumundaki sektörü ötekileştirmek, yok saymak, devlet için yıllardır altın yumurtlayan tavuğun bizzat devlet eliyle kesimhaneye gönderilmesinin tabii ki devlet gelirlerine ekonomik olarak olumsuz bir etkisi olacaktı. Bu gerçekliği üst düzey bürokratlara da siyasetçilere de anlatmaya çalıştık. Ancak hiçbir uyarımızı dikkate almadılar

Sektöre karşı takınılan bu olumsuz tavrın sadece ekonomik değil sosyal etkilerinin de olacağını anlatmaya çalıştık. Ancak bu konudaki uyarılarımız da dikkate alınmadı.

Bugün binlerce insan işsiz kalma riski altında, aileleriyle birlikte zor günler geçirmektedirler. Sektör olarak bizler çalışanlarımıza sahip çıkmaya çalışırken, devletimizin de mağdur olan çalışanlarımıza sahip çıkmasını beklerdik.

Eğer biz sektör olarak kazanıp devletin memurlarını ödeyebilmesi için yüz milyonlarca doları her yıl devletimize ödeyebilmişsek, bunun gerçekleşmesini sağlayan çalışanlarımızdı. Devletimiz maalesef çalışanlarımıza da sırtını dönmüştür.

Bu olumsuz yaklaşımlardan dolayı Şans Oyunu Sektörü Temsilcileri olarak, yakın bir zamandan beri birlikte hareket ettiğimiz “Ekonomik Örgütler Platformunun”, hükümetin açıkladığı “Ekonomik Tedbir Paketiyle” ilgili görüş, öneri ve kararlarını destekleme ve aynı kararları uygulama kararını aldık.

Dolayısıyla Şans Oyunu Salonları sektörü olarak, “Ekonomik Tedbir Paketinin” iyileştirilinceye kadar, özel sektör temsilcilerinin devletin kurumlarına, herhangi bir mali yükümlülüğünü yerine getirmemesi kararına sadık kalınması çerçevesinde tüm diğer sektör temsilcileriyle birlikte hareket ettiğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Casino İşletmecileri Birliği