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Casino İşletmecileri Birliği, Elazığ depremzedeleri için gıda yardımında bulundu

14 çeşit kuru gıda malzemesi içeren koliler Birlik Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek tarafından Kızılay Elazığ Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

09 Şubat 2020 Pazar 14:52
Casino İşletmecileri Birliği, Elazığ depremzedeleri için gıda yardımında bulundu
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Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Elazığ depremzedeleri için 500 koliyi aşan gıda yardımında bulundu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 çeşit kuru gıda malzemesi içeren koliler Birlik Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek tarafından Kızılay Elazığ Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Sarıçiçek, toplumsal dayanışma duygusuna verilen özel önem çerçevesinde yardım kolilerinin 2 haftalık bir çalışma sonrasında yola çıkarıldığını belirtti.

Sarıçiçek, böylesi toplumsal dayanışma örneklerinin artırılması dileğinde de bulundu.

Son Güncelleme: 09.02.2020 15:54
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberGıdaYardımElazığ
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