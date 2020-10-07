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Casinolar, barlar ve masaj salonları açılıyor

Sağlık Bakanlığı, barlar, casinolar ve masaj salonlarının açılacağını duyurdu.

07 Ekim 2020 Çarşamba 17:08
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Casinolar, barlar ve masaj salonları açılıyor

Sağlık Bakanlığı, ülkemizdaki vaka sayılarının azalmasıyla, bazı toplu faaliyet alanlarının yeniden açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet sürdüren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, barlar, casinolar ve masaj salonlarının açılmasını kararlaştırdı.

Ülkemizde görülen iç bulaş ve vaka sayısındaki azalmalara istinaden bugünden itibaren faaliyet alanlarının belirtilen koşullarda açılacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ek tedbirler getirelerek açılacak faaliyet alanları şöyle:

1.Toplu İbadetler:

  • İbadet boyunca maske takılması
  • Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi
  • Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması
  • Girişlerin kayıt altına alınması

2.Barlar:

  • Barlarda bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması
  • Masalar arasında mesafenin 2 metre olması
  • Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması
  • Girişlern kayıt altına alınması
  • Masaların dolu olması halinde ayakta müşteri kabul edilmemesi

3.Casinolar:

  • Kişiler arası sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi
  • Maske ve hijyen kuralına dikkat edilmesi
  • Salondaki kişilerin kayıt altına alınması
  • Her kişi sonrası makine temizliği yapılması
  • Canlı oyunların bulunduğu yerlere el dezenfektanı yerleştirilerek oyuncuların sürekli el dezenfeksiyonu yapmalarının sağlanması
  • Casino içerisinde açık büfe yapılmaması

4.Masaj Salonları:

  • Personelin seans boyunca koruyucu ekipman kullanması
  • Personelin haftada 1 PCR testi yaptırması
  • Hijyen kurallarına uyulması
  • Her müşteri sonrası ortamın dezenfekte edilmesi
  • Girişlerin kayıt altına alınması    
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