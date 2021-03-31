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Çatalköy Belediyesi Tarafından Hazırlanan “ Vounous” Belgeselinin Galası Bugün

Çatalköy Belediyesi tarafından hazırlanan “VounouS” belgeselinin  galası bugün saat 17.00’de gerçekleştiriliyor. Belgesel,  EXARC ( Avrupa Deneysel Arkeoloji Enstitüsü)’nün tüm dünya çapında organize ettiği ve 29 Mart tarihinden beri devam eden Uluslararası Konferansın 3. Günü olan bugün Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

31 Mart 2021 Çarşamba 15:13
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Çatalköy Belediyesi Tarafından Hazırlanan “ Vounous” Belgeselinin Galası Bugün

Çatalköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Uluslararası uzmanlar tarafından, bu güne kadar dünyada gerçekleştirilen en büyük arkeoloji organizasyonu olarak nitelendirilen bu konferansta Çatalköy Belediyesinin tüm Kıbrıs adına katılacak olması ülkemiz adına son derece büyük bir başarı olarak görülmektedir” denildi.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da açıklamasında, şunları kaydetti:

“Dünya çapında gerçekleştirilen bir ilkin parçası olmak bizleri son derece mutlu etmiştir. Tüm dünyadan bu akşam izlenecek Vounous belgeseli bizler için henüz bir başlangıçtır. Bundan sonra daha da büyük organizasyonlarla ülkemizi dünyaya tanıtmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi kutlarım. Bu mutlu ana şahitlik etmek için herkesi bu akşam saat 17.00’de youtube kanalını izlemeye davet ediyorum.”  

Bu akşam 2 oturuum halinde gerçekleştirilecek konferansın birinci oturumunda saat 17.00’de Vounous Belgeseli dünya ile buluşurken, ikinci oturumda saat 20.00’de canlı olarak soru cevaplar yer alacak. Vounous hakkında dünyanın dört bir yanından gelecek sorular Proje Başkanı Rauf Ersenal tarafından cevaplanacak.

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