Çatalköy Belediyesi’nden sosyal sorumluluk projesi; “Bir Oyuncak Bir Gülücük”

Proje kapsamında toplanan oyuncaklar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik ve Kampanya Sorumlusu Erbil Akün tarafından dağıtılmaya başlandı. Çatalköy Belediye Başkan’ı Mehmet Hulusioğlu Oyuncak teslimi sırasında yetkililerin , öğrencilerin ve hastanedeki hastaların yeni yıllarını kutladı ve oyuncaklarını bizzat takdim etti.

Toplanan oyuncaklar, ilk olarak Karakum Anaokulu, Girne Özel Eğitim Merkezi ve ardından da Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Kliniğine teslim edildi. İlerleyen günlerde ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Develet Hastanesi Onkoloji Çocuk Kliniği, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi ve Karpaz Bölgesindeki ihtiyaçlı Anaokul ve İlkokullara teslim edilecektir.

“Sahipsiz Oyuncak ve Oyuncaksız Çocuk Kalmasın” sloganı ile çıktığımız “Bir Oyuncak Bir Gülücük” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, evlerindeki kullanmadıkları oyuncaklari bize göndererek bireysel olarak katkı koyan tüm ailelere , Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı adına İçim Çağıner Kavuklu ‘ya , Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi adına Aytül Kuton Şensönmez’e ve Genç Bakış Dersanesi adına Fezile Gönen Teker’e projemiz adına yapmış oldukları tüm katkılardan dolayı teşekkür ederiz.