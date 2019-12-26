Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Çatalköy Belediyesi’nden sosyal sorumluluk projesi; “Bir Oyuncak Bir Gülücük”

Çatalköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, “Bir Oyuncak Bir Gülücük” adlı sosyal sorumluluk projesi 20 kasım 2019 tarihinde başlayıp , 20 Aralık 2019 tarihinde sona ermiştir.

26 Aralık 2019 Perşembe 17:06
Çatalköy Belediyesi’nden sosyal sorumluluk projesi; “Bir Oyuncak Bir Gülücük”

Proje kapsamında toplanan oyuncaklar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik ve Kampanya Sorumlusu Erbil Akün tarafından dağıtılmaya başlandı. Çatalköy Belediye Başkan’ı Mehmet Hulusioğlu Oyuncak teslimi sırasında yetkililerin , öğrencilerin ve hastanedeki hastaların yeni yıllarını kutladı ve oyuncaklarını bizzat takdim etti.

Toplanan oyuncaklar, ilk olarak Karakum Anaokulu, Girne Özel Eğitim Merkezi ve ardından da Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Kliniğine  teslim edildi. İlerleyen günlerde ise  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Develet  Hastanesi Onkoloji Çocuk Kliniği, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi ve Karpaz Bölgesindeki ihtiyaçlı Anaokul ve İlkokullara  teslim edilecektir.

“Sahipsiz Oyuncak ve Oyuncaksız Çocuk Kalmasın” sloganı ile çıktığımız  “Bir Oyuncak Bir Gülücük” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, evlerindeki  kullanmadıkları oyuncaklari bize göndererek  bireysel olarak katkı koyan tüm ailelere , Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı adına İçim Çağıner Kavuklu ‘ya , Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi adına Aytül Kuton Şensönmez’e ve Genç Bakış Dersanesi adına Fezile Gönen Teker’e projemiz adına yapmış oldukları tüm katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Anahtar Kelimeler:
Çatalköy Belediyesi’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner:‘Kazanmak için bu yarışta olduğumuz ortada’
Saner:‘Kazanmak için bu yarışta olduğumuz ortada’
Tatar:‘Ulusal davadan sırf anlaşma olsun diye taviz vermeyeceğiz’
Tatar:‘Ulusal davadan sırf anlaşma olsun diye taviz vermeyeceğiz’
Akacan’ın tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
Akacan’ın tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim