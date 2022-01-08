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Çatalköy'de büyük operasyon!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalköy’de gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 kişi tutuklandı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 13:18
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Çatalköy'de büyük operasyon!
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.01.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalköy’de gerçekleştirilen operasyon sonucu (Çatal Operasyonu); P.O.O.(E-37)’nun üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde, yaklaşık 212 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7300 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.C.E.(K-31) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 08.01.2022 14:27
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