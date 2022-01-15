Çatalköy'de hırsızlık!

Polisten verilen bilgi şu şekilde:

14.01.2022 tarihinde, Çatalköy’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen Y.M.A.(E-22) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın; Çatalköy’de iki farklı ikametgahtan toplam 1750 TL nakit para ve bir şahsa ait olup çalışır vaziyette bulunan aracı mal sahibinden izinsiz alıkoyarak kullandıktan sonra terk edip, aracın kontak anahtarını çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.