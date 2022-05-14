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Çatalköy'de hırsızlık!

Çatalköy'de 2 hırsız tutuklandı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:02
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Çatalköy'de hırsızlık!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.05.2022-13.05.2022 tarihleri arasında, Çatalköy’de, S.D'ye ait ikametgahın mutfak kapısı hasara uğratıldıktan sonra açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden duvarda monteli bulunan bir adet led televizyon çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.G.(E-22) ve A.E.(E-17) tutuklanmış olup, çalınan televizyon S.G’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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