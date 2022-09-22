Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

Çatalköy'de olaylı gün! Döve döve kemiklerini kırdılar

Çatalköy'de dün yaşanan kavgada 2 kişi bir olup , bir kişiyi döverek hastanelik etti.

22 Eylül 2022 Perşembe 15:21
189 Okunma
Çatalköy'de olaylı gün! Döve döve kemiklerini kırdılar



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.09.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Çatalköy’de Yeşil Sokak üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu Y.S.A.(E-44) ve S.A.(E-72) bir taraf olup, G.K'nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip kaburga, elmacık, burun ve çene kemiklerinin kırılmasına sebep olmuşlardır.

G.K, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Göğüs Hastalıkları servisinde müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaldığı paraları kumarda yedi
Çaldığı paraları kumarda yedi
Otopsisi yapıldı! İşte ölüm nedeni
Otopsisi yapıldı! İşte ölüm nedeni
Bahar Sancar'ın konuğu Ürün Solyalı
Bahar Sancar'ın konuğu Ürün Solyalı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim