Çatalköy'de uyuşturucu operasyonu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek 29 Mayıs 2020 tarihinde, 10.50 sıralarında Çatalköy'de zanlı Ekrem Koç'un ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılmak üzere içeriye girildiğinde zanlılar Engin Koç ve ikametgâhta misafir olarak bulunan İbrahim Eker'in ellerinde tutmakta oldukları sigara izmaritlerini ikametgâhın tuvalet klozetine attıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis akabinde ikametgâhta yapılan aramada yaklaşık 101 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yatak kenarına sıkıştırılmış yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tuvalet klozeti içerisine atılmış içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu 9 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis tutuklanan zanlı Koç'un sorgusunda söz konusu maddeleri zanlı Ersan Tarım'dan 4 gram olarak aldığı itirafında bulunması üzerine zanlı Ersan Tarım' ın da tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve etki etme olasılıkları bulunmadığını belirterek zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis ayrıca zanlı Ekrem Koç'un benzer sabıkası olduğunu da belirterek dikkate alınmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Zanlı İbrahim Eker, zanlı Ekrem Koç'a yemek götürmek için o eve gittiğini ve uyuşturucu ile alakası olmadığını, sabıkası da bulunmadığını mahkemeye aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla zanlı Ekrem Koç'un 15 gün süre ile cezaevinde beklemesine emir verirken zanlı İbrahim Eker' in ise yurtdışı çıkış yasağı, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Ersan Tarım’ın ise ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 15 gün hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verildi.