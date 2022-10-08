Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
banner107

Çatalköy-Esentepe çöplüğündeki yangın... EL-SEN uyardı...

EL-SEN, Çatalköy-Esentepe çöplüğündeki yangının, Teknecik personelini kötü etkilediği konusunda uyardı.

08 Ekim 2022 Cumartesi 11:15
48 Okunma
Çatalköy-Esentepe çöplüğündeki yangın... EL-SEN uyardı...



EL-SEN'in açıklaması şöyle:

Teknecik Elektrik Santrali karşısında 7 Ekim 2022 tarihinde çöplük alanda çıkan yangının sönmemesi yanmamanın devam etmesi ve bugün de devam etmesi halinde Teknecik santral çalışanları aşırı derecede dumana maruz kalmıştır çalışma koşulları çok zorlaşmış bulunmaktadır.

Yetkililerin bir an önce yanan alanın söndürme çalışmalarına devam etmesi gerekmektedir , aksi takdirde Santral çalışanları aşırı dumandan dolayı görevlerine devam edemez duruma gelecek ve santrali kapatma zorunluluğumuz ortaya çıkacaktır .

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman'dan hükümete: Hikayenin sonuna geldik! Gideceksiniz
Erhürman'dan hükümete: Hikayenin sonuna geldik! Gideceksiniz
23 sürücüye alkolden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi
23 sürücüye alkolden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi
Öztürkler'den gardiyanlara önemli mesaj
Öztürkler'den gardiyanlara önemli mesaj










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim