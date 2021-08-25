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Çatalköy-Esentepe yolunda yapılacak çalışma nedeniyle uyarı yapıldı

Çatalköy - Esentepe ana yolunun, Acapulco kavşağı ile Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahının yarın 08.00 – 20.00 saatleri arasında ağırlığı 5 bin kg üzeri olan araçlar için ulaşıma tamamen kapatılacağı, 5 bin kg altı olan araçlar için ise ulaşımın Teknecik Elektrik Santrali içerisindeki yoldan sağlanacağı duyuruldu.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:04
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Çatalköy-Esentepe yolunda yapılacak çalışma nedeniyle uyarı yapıldı

Polisten yapılan açıklamaya göre, yarın Çatalköy - Esentepe ana yolunun, Acapulco kavşağı ile Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahta KIB-TEK tarafından yüksek gerilim hatlarında 08.00 – 20.00 saatleri arasında çalışma yapılacağından dolayı, ağırlığı 5 bin kg üzeri olan kamyon, otobüs ve kamyonet gibi araçlar için ulaşıma tamamen kapatılacak.

Bu güzergahı kullanacak ağırlığı 5 bin kg'dan düşük olan araçlar için ulaşım Teknecik Elektrik Santrali içerisindeki yoldan sağlanacak.

Açıklamada, bu  güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyetmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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