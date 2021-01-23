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ÇATALKÖY-KARŞIYAKA ARASINDA EĞİTİM DURDURULDU!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Girne Bölgesinde yerel vakaların artışına karşın bölgede yeni tedbirler aldı. Yerel vakaların yoğunlukta olduğu Girne bölgesinde okullarda yüz yüze eğitim ikinci bir karara kadar durduruldu ve eğitimin online olarak devam etmesi uygun görüldü.

23 Ocak 2021 Cumartesi 15:36
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ÇATALKÖY-KARŞIYAKA ARASINDA EĞİTİM DURDURULDU!

BAHAR SANCAR

ÇATALKÖY-KARŞIYAKA ARASINDA EĞİTİM DURDURULDU!
GİRNE’DE EĞİTİM ONLİNE OLACAK

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Girne Bölgesinde yerel vakaların artışına karşın bölgede yeni tedbirler aldı. Yerel vakaların yoğunlukta olduğu Girne bölgesinde okullarda yüz yüze eğitim ikinci bir karara kadar durduruldu ve eğitimin online olarak devam etmesi uygun görüldü.

Üst kurul tarafından alınan karar şu şekilde; 

Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil)  durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu bölge dışında bulunan okulların 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçmeleri uygun görülmüştür. Ancak Çatalköy-Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmemiştir.

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