Çatalköy ve Alsancak bölgelerinde köpek zehirleme vahşeti!

Sosyal medya

Alsancak’ta 1 tane köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden Altın Patiler Derneği, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Lütfen köpeklerinizi asla tasmasız ve yalnız tuvalet ihtiyacı için dahi çıkarmayınız! Sahipsiz canları koruyunuz zehir olduğunu düşündüğünüz her şeyi imha ediniz”

Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

“ALSANCAK KAHVELER CİVARINDA ZEHİRLEME!

BÜTÜN ÇATALKÖY BÖLGESİNDE ZEHİRLEME!

Lütfen köpeklerinizi asla tasmasız ve yalnız tuvalet ihtiyacı için dahi çıkarmayınız! Sahipsiz canları koruyunuz zehir olduğunu düşündüğünüz her şeyi imha ediniz”