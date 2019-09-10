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Çatalköy ve Aydınköy’de bugün elektrik kesintisi olacak

Çatalköy’deki bazı bölgelere bugün yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek.

10 Eylül 2019 Salı 08:27
Çatalköy ve Aydınköy’de bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu verilen bilgiye göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle 09.00- 13.00 saatleri arasında olacak kesintiden Çatalköy futbol sahası ve Tempo Market bölgesi etkilenecek.

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.
Aydınköy’de Hacılar Sokak’da da elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değiştirme çalışmalarından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:00 -11:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

(BRT/KIBTEK)

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Anahtar Kelimeler:
ÇatalköyAydınköyElektrik Kesintisi
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