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Çatalköy’de hırsız paniği!

Sık sık hırsızlık haberleri ile gündeme gelen Çatalköy Şehit Çocuk Arsaları bölgesinde güpegündüz yeni bir olay yaşandı.

01 Temmuz 2022 Cuma 21:38
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Çatalköy’de hırsız paniği!
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Çatalköy’de bir eve güpegündüz hırsız girmeye çalıştı. Durumun fark edilmesi üzerine eve girmeye çalışan şahıs “Beni mal sahibi gönderdi” yalanını söylerken, polisin duruma kayıtsız kaldığı iddia edildi.

Çatalköy’de evine hırsız girmeye çalıştığını ifade eden vatandaş yaşananları anlattı.

Geçtiğimiz salı günü Çatalköy’deki ikametgahına bir kişinin girmeye çalıştığını anlatan vatandaş “Havuzu temizleyen personelimiz beni aradı ve ‘Abi evine biri girmeye çalışıyor’ dedi. Hemen kameralara baktım, bir gencin evin pencere ve camlarını açmaya çalıştığını fark ettim” ifadelerini kullandı.

Oyalamaya çalıştık ‘Beni mal sahibi gönderdi’ dedi

Havuzu temizleyen personeline hırsızlık yapmaya çalışan kişiyi oyalaması yönünde talimat verdiğini anlatan vatandaş “Evime girmeye çalışan kişiyle telefonda görüştüm. ‘Orada ne işin var?’ diye sorduğumda ‘Beni mal sahibi gönderdi’ yanıtını aldım”. Hırsızlık yapmaya çalışan kişiden bu yanıtı alınca bağırmaya başladığını anlatan vatandaş, havuzcunun hırsızı oyalamaya çalıştığını ancak başarılı olmadığını söyledi.

“Polis kayıtsız kaldı” 

Yaşanan bu olayın üzerine kamera kayıtları ile durumu polise bildirdiğini anlatan vatandaş “Evimin içerisine girmediği için polis işlem yapmadı. Önce ben mağdur olmalıyım ki öyle işlem yapılsın” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bölge halkı tetikte bekliyor…  

Çatalköy’de yaşanan bu hırsızlık girişimi sonrası bölge halkı panik içerisinde. Vatandaşlar “Geceleri uyuyamaz hale geldik. Bölgedeki komşularımız hemen kamera taktırdığına şahit oluyoruz. Polisten ricamız bölgedeki devriyelerini sıklaştırması” ifadelerini kullandı.

İlk olay değil…   

Çatalköy Şehit Çocuk Arsaları bölgesi sık sık hırsızlık haberleri ile gündeme geliyor. Özellikle kış aylarında bölge nüfusunun azalması ile birlikte hırsızlar bölgede adeta cirit atıyor. Haziran başında söz konusu bölgede birçok evden hırsızlık yapan bir çete çökertilmişti.

(Haber Kıbrıs)

Son Güncelleme: 01.07.2022 21:43
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