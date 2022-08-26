Çatalköy’de katle teşebbüs...

Çatalköy’de meydana gelen katle teşebbüs olayıyla ilgili tutuklanan John Chiboy bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının 17 Ağustos saat 12.00’de Çatalköy'de, bir inşaat şantiyesinde temizlik nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu 35 santimlik bıçakla Tobi Isaiah Akıntemi’yi (41) karnından yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Şengil, yaralanan Akıntemi’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Şengil, olayda kullanılan bıçağın emare alındığını aktararak, zanlının Girne'de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı hakkındaki şikayetin geri çekildiğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin liralık kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.