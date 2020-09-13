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Çatalköy’de yangın

Çatalköy’de Susan Harris’e ait ikametgahın bar bölümünde yangın çıktı.

13 Eylül 2020 Pazar 13:42
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Çatalköy’de yangın

Çatalköy’de Susan Harris’e ait ikametgahın bar bölümünde bulunan buzdolabının elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu barda bulunan 1 televizyon, 1 alüminyum kepenk, 1  kapı, 1  lavabo, 1 musluk, 1 fırın, 1 buzdolabı, 1 şaraplık, 1 çöp tenekesi, 2 hoparlör, 1 tüp gaz, barın üzerindeki kiremitler ve tahta zemin döşemesi tamamen yandı.

Polisin açıklamasına göre, 1 su pompası ve bar tezgah mermeri kısmen zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

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