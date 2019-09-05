Çavuş adayları ant içti

Tören Birliklerinin yerini almasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak Ant içme töreni icra edildi daha sonra çavuş adayı Bilal İhsan Sevilir gün dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Sevilir askerliğin çok kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, burada kendilerine mücahit olmanın ne anlama geldiğinin öğretildiğini belirtti.

Edilen yeminle vatanın birlik ve beraberliğinin korunmasını kendilerinin devraldığını vurgulayan Sevilir, gerektiğinde canlarını feda etmeye hazır olduklarını ifade etti.

“Artık Bayrak Vatan, Sancak nöbeti bizde” şeklinde konuşmasını sürdüren Sevilir, bağımsızlık ve egemenliğin yılmaz bekçileri olup Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan ayrılmayacaklarını vurguladı.

Törende daha sonra çavuş adayı Sarper Eken bir şiir 42-3’üncü Dönem Asteğmen / 42-1.’nci dönem Çavuş Celbi Ant İçme töreni bugün Gülseren Kışlası’nda gerçekleştirildi.

Tören Birliklerinin yerini almasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak Ant içme töreni icra edildi daha sonra çavuş adayı Bilal İhsan Sevilir gün dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Sevilir askerliğin çok kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, burada kendilerine mücahit olmanın ne anlama geldiğinin öğretildiğini belirtti.

Edilen yeminle vatanın birlik ve beraberliğinin korunmasını kendilerinin devraldığını vurgulayan Sevilir, gerektiğinde canlarını feda etmeye hazır olduklarını ifade etti.

“Artık Bayrak Vatan, Sancak nöbeti bizde” şeklinde konuşmasını sürdüren Sevilir, bağımsızlık ve egemenliğin yılmaz bekçileri olup Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayacaklarını vurguladı.

Törende daha sonra çavuş adayı Sarper Eken bir şiir okudu ardından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.Başarılı personele rütbelerinin takılması ve ödüllerin verilmesinin ardından ise, çavuş adaylarına rütbeleri takıldı, ardından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.

Başarılı personele rütbeleri KTBK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından takıldı ve ödülleri verildi.Törende daha sonra başarılı personel olan; Asteğmen Görkem Güçver, Çavuş Emre Çetinaslan, çavuş Kenan Oshan, Çavuş İbrahim Öksüzoğulları, Çavuş ismail Karal,Çavuş İrem Tun, Çavuş Fikri Varoğlu, Çavuş Mehmet Yanardağ,Çavuş Murat Balcı, Çavuş Adem Özlütaş,Çavuş Emre Altun Çiftçioğlu,Çavuş Enis Tarhan ve Çavuş Halil Küçük’ e rütbeleri takıldı.

Törende günün anlam ve önemine hitaben konuşmayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er yaptı.

(BRT)