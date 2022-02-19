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Çavuş: Meclis’te gereken katkıyı koyacağım

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi Başkanı Ayşen Uzun Daloğlu, UBP Milletvekili seçilen KTÇB Başkanı Hüseyin Çavuş’a Birliğe verdiği hizmetlerden dolayı plaket verip başarılar diledi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 13:12
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Çavuş: Meclis’te gereken katkıyı koyacağım
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KTÇB Kadın Komitesi Başkanı Ayşe Uzun Daloğlu, KTÇB Başkanı olarak 8 yıl görev yapan ve Birlik çalışmalarına birçok alanda katkı koyan KTÇB Başkanı Hüseyin Çavuş’u, Milletvekili seçilmesinden dolayı tebrik ederek başarılarının daim olmasını diledi.

UBP Milletvekili ve KTÇB Başkanı Hüseyin Çavuş da, KTÇB’de 8 yıl görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Milletvekilli seçimlerine Birlik üyelerinden aldığı güç ve destekle yola çıktığını dile getiren Çavuş, KTÇB’de üreticinin hak ve çıkarlarını korumak adına elinden geleni yaptığını bundan sonraki süreçte de Meclis’te gereken katkıyı koyacağını kaydetti.

  

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