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Çavuş: “Sıkıntıları çözmeye kararlıyım”

UBP Milletvekili Adayı Hüseyin Çavuş, ülkede yaşanan sıkıntıları çok iyi bildiğini vurgulayarak, “sıkıntıları çözmeye kararlıyım” dedi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 11:32
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Çavuş: “Sıkıntıları çözmeye kararlıyım”
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UBP Milletvekili Adayı Hüseyin Çavuş yaptığı yazılı açıklamada, “halka hizmet etmenin” yanı sıra “ülkedeki sorunları çözmekte kararlı olduğu için” aday olduğunu vurguladı.
Yılların tecrübesiyle ülkede yaşanan sıkıntıları bildiğini dile getiren Çavuş, tarım, turizm gibi lokomotif sektörlerin kalkınması ve gençlere istihdam yaratması için projeler üreterek sektörlerde var olan sıkıntıların giderilebileceğini kaydetti.
Ülke üretiminin önünü tıkayan, verimliliğini düşüren, halka güvenli gıda tüketimini engelleyen faktörlerin de gerekli yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılması için mücadele edeceğine dikkat çeken Çavuş, ülkede özellikle “Toprak Koruma Yasası”, “Hal Yasası” ve “Tarım Entegre Sistemi”nin bir an önce hayat bulmasının yanı sıra istikrarlı üretim için de “Çiftçi Kayıt Sistemi”nin bir an önce oluşturulması gerektiğini vurguladı.  

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çavuş
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