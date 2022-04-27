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Çavuş: Tarım ve üreticinin korunması için yeni tedbir gerek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Çavuş, tarım ve üreticinin korunması için bir an önce yeni tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 18:37
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Çavuş: Tarım ve üreticinin korunması için yeni tedbir gerek

Çavuş yaptığı yazılı açıklamada, yeni hükümetin öncelikleri arasında yer alan tarımın desteklenmesi ve üreticinin korunması prensipleri doğrultusunda zaman kaybetmeden bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Hasat dönemine giren üreticilerin maalesef bu yıl yine çeşitli sebeplerden dolayı buruk bir sezon geçireceğinin gün geçtikçe daha da netlik kazandığını dile getiren Çavuş, Toprak Ürünleri Kurumu’nun hayvancının ihtiyaç duyduğu arpayı getiremediğini ve bundan dolayı da açık oluştuğunu üzülerek öğrenmekte olduğunu kaydetti.

“Bir yandan çiftçilerden rica minnet arpa hasadı yapmaları talep edilirken, diğer yandan fiyat belirlenmede üreticiden arpa alımı gündeme gelmiştir” diyen Çavuş, bazı yem fabrikalarının üreticinin elinden TÜK’den pahalı ama gerçek fiyatından ucuza arpa alarak suç işlendikleri dedikodularının yayıldığına işaret etti.

Arpa alım satımının tekel veya izne tabi olduğunu hatırlatan Çavuş, arpa alımının resmi olarak başlamadığını, resmi duyuru yapılmadan arpa alınıp satılmasının suç olduğunu söyledi.

TÜK’ün sübvansiyeli olarak kilosu 3.5 TL sattığı arpayı yem fabrikalarının kilosu 5 TL’den satın almasının merak uyandırdığını ifade eden Çavuş, üreticinin mazot desteğinin ve doğrudan gelir desteğinin ödenmediği için mali açıdan çıkmazda olduğunu kaydetti.

GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ AKARYAKIT DESTEĞİNİN HEMEN ÖDENMESİ GEREK

Üreticinin ödenmesi için bakanlığa ayrılmış bir bütçe olduğunu kaydeden Çavuş, özellikle akaryakıt desteğinin ödendiği Fiyat İstikrar Fonu’nda yeterli kaynak bulunmasına rağmen üreticinin neden hala ödenmediğini sordu. Çavuş, güncelliğini yitirmiş akaryakıt desteğinin hemen ödenmesi gerektiğini belirtti.

Arpa ve buğday fiyatları hesaplarının bir an önce yapılması gerektiğine dikkat çeken Çavuş, kurak diye nitelenen böylesi bir yılda ülkedeki tüm tarım kesiminin daha fazla mağdur edilmeden bir yol haritasının çizilmesi gerektiğine inanç belirtti.

Çavuş ayrıca, yeni hükümetin öncelikleri arasında yer alan tarımın desteklenmesi ve üreticinin korunması prensiplerinden hareketle vakit kaybetmeden bazı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

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