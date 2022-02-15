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Çavuş: UBP, sürdürülebilir tarım politikaları üretilmesi için gerekli iradeyi ortaya koyacak

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Çavuş yaptığı yazılı açıklamada, “ülkenin kalkınması, ekonomik çarkların dönmesinin ancak UBP’nin ortaya koyduğu tarım politikalarıyla sürdürülebilir olacağı” görüşünü paylaştı.

15 Şubat 2022 Salı 12:36
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Çavuş: UBP, sürdürülebilir tarım politikaları üretilmesi için gerekli iradeyi ortaya koyacak
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Çavuş, ülkenin sürdürülebilir tarım politikalarıyla kalkınabileceğine işaret ederek, partisinin ülke şartlarına göre tarım politikaları üretilmesi için “gerekli iradeyi” ortaya koyacağını söyledi.

Toprak Koruma Yasası, Hal Yasası ve Tarım Entegre Sistemi’nin Meclis’ten bir an önce geçirilerek hayat bulması gerektiğini söyleyen Çavuş, değişen iklim politikalarıyla sahada izlenilebilirlik, üretimde ve ülkede istikrar için artık Çiftçi Kayıt Sistemi’nin de oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yazılı açıklamasında, istikrarlı tarım politikalarının, eğitime ve turizme “lokomotif sektör” oluşturacağını ifade eden Çavuş, “Ülkenin kalkınması, ekonomik çarkların dönmesinin ancak UBP’nin ortaya koyduğu tarım politikalarıyla sürdürülebilir olacağı” görüşünü paylaştı.

“PARTİMİZİN TARIM POLİTİKALARI EKONOMİK ÇARKLARI DÖNDÜRECEK”

“UBP’nin iradesi ve güçlü tarım politikalarıyla gerekli yasa ve düzenlemelerin bir an önce geçirilerek üreticiye verilecek destekle tarladan sofraya güvenli gıda temininin yapılmasıyla ülkedeki ekonomik çarkların döneceğini” belirten Çavuş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği başkanlığı döneminde yaptıkları tespitler, çözüm önerileri ve tecrübelerini partisi ile bütünleşerek ülke menfaatleri için kullanılabileceğini kaydetti.

Çavuş ayrıca, UBP’nin “güçlü” tarımsal sanayi politikaları olduğunu da vurguladı.

“ÜRETİM DESTEKLENECEK VE GELİŞECEKTİR”

“UBP’nin ülke şartlarına göre tarım politikaları üretilmesi için gerekli bilgi ve irade ortaya koyduğunu” belirten Çavuş, “Ülkemizde verimli topraklarımız vardır. İklim şartlarımız üretim için çok uygundur. Güneşimiz verimli topraklarımıza daha da verim katacak kalitedir. Ülkemizde ancak Ulusal Birlik Parti’sinin ortaya koyacağı tarım politikalarıyla üretim desteklenecek ve gelişecektir. Bu dönem ülke menfaatleri için Meclis’te parti olarak gereken katkı ve irade ortaya konacaktır.” ifadelerinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiHüseyin Çavuş
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