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Çavuşoğlu: 3 okulda seyreltilmiş dönüşümlü eğitim sona erdi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Şehit İlker Kartel İlkokulu ve Mustafa Çağatay İlkokulu’nda seyreltilmiş dönüşümlü eğitimin sona erdiğini ifade etti.

28 Şubat 2022 Pazartesi 21:21
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Çavuşoğlu: 3 okulda seyreltilmiş dönüşümlü eğitim sona erdi
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Çavuşoğlu, Koronavirüsle mücadele kapsamında 18 okulda dönüşümlü seyreltilmiş eğitim verildiğini hatırlatarak, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Şehit İlker Kartel İlkokulu ve Mustafa Çağatay İlkokulu’nda seyreltilmiş dönüşümlü eğitimin sona erdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, seyreltilmiş dönüşümlü eğitim verilen diğer 15 okul için de çalışmaların sürdüğünü kaydederek, sınıf kapasitesi olan okulları yavaş yavaş normalleştirileceğini, bir iki hafta içerisinde de seyreltilmiş eğitim verilen tüm okullarda normal eğitime geçileceğinin vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, okullardaki Koronavirüs aşılama sürecinin de ülke geneli ile aynı oranda olduğunu söyleyerek, önümüzdeki günlerde yapacakları kampanya ile aşılama oranını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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