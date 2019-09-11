Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Çavuşoğlu açıkladı: THY’de öğrencilere yüzde 15 indirim müjdesi

Türk Hava Yolları KKTC’de öğrenim gören Türkiye ve KKTC uyruklu öğrencilere uçuşlarda yüzde 15 indirime gidiyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:32
Çavuşoğlu açıkladı: THY’de öğrencilere yüzde 15 indirim müjdesi

Türk Hava Yolları KKTC’de öğrenim gören Türkiye ve KKTC uyruklu öğrencilere uçuşlarda yüzde 15 indirime gidiyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında THY ‘den talepleri doğrultusunda alınan müjde niteliğindeki haberi kamuoyu ile paylaştı.

Uygulamaya göre oniki ile yirmi yedi yaş arasındaki tüm TC-KKTC uyruklu tüm öğrencilere Türkiye ile KKTC arasındaki tüm geliş gidiş biletlerinde yüzde 15 indirime gidileceğini açıkladı. Açıklamada Türkiye içindeki tüm uçuşların da THY’nin aldığı karar kapsamında olduğunu kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kıbrıslı 2019-09-11 10:43:17

indirimlerin vergiler düşüldükten sonra kalan ücrete uygulandığını da yazsaydınız. bu da aşağı yukarı 10-15TL lik bir indirim demek. bunun da binbir çeşit prosedürü var. şovdan başka birşey değil.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Eylül ayından itibaren maaşlar kesintisiz ödenecek
Eylül ayından itibaren maaşlar kesintisiz ödenecek
Orman Dairesi'nden yangın açıklaması
Orman Dairesi'nden yangın açıklaması
Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim