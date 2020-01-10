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Çavuşoğlu Ankara'da üniversiteleri ziyaret etti

10 Ocak 2020 Cuma 16:06
Çavuşoğlu Ankara'da üniversiteleri ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tekno-kent içerisinde bulunan SEBİT’i ziyaret etti. 

KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ve Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in de eşlik ettiği ziyaretlerde üniversite rektörleri ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türk öğrencilerin yükseköğrenime geçişleri esnasında Türkiye’de yaşadıkları sorunların giderilmesi ve ayrılan kontenjanların arttırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıslı Türk öğrencilerin isimlerinin de bulunduğu Gazi Üniversitesi Şehitler Anıtı’nı da ziyaret eden Çavuşoğlu, Gazi Üniversitesi’nin Kıbrıs Türk halkının gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu ve birçok mezun verdiğini belirterek, hayatını kaybeden mezunları onurlandıran Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürler etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent içerisinde bulunan SEBİT’te de incelemelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, kurumun eğitim alanında öğrenci, öğretmen ve yöneticilere yönelik 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak adına yürüttüğü çalışmalar ve oluşturduğu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada yükseköğrenimde sürdürdükleri önemli iş birliğinin devamlılığını sağlamak ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar ve Türkiye’den KKTC üniversitelerine eğitim almaya gelecek öğrenciler için yapılacak iyileştirmeler adına YÖK ve üniversite rektörleri ile oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, YÖK ile yapılan görüşmede görüşleriyle toplantıya katkı koyan YÖDAK Başkanı Akile Büke’ye de teşekkür etti.

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