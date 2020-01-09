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Çavuşoğlu Ankara’daki temaslarına devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu beraberindeki heyet ile birlikte Ankara’daki temaslarının ikinci gününe Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı.

09 Ocak 2020 Perşembe 15:57
Çavuşoğlu Ankara’daki temaslarına devam ediyor

Mozoleye Çelenk koyan Bakan Çavuşoğlu, Misakı Milli Kulesi’nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Çavuşoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçerek Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile eğitim konuları üzerine bir saati aşkın görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan’a da nezaket ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, heyetiyle birlikte Ankara’da Türkiye’nin köklü üniversitelerinden Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni ziyaret ederek rektörler ile bir araya gelecek, ODTÜ’de düzenlenecek Eğitim Bilişim Ağı seminerine katılacak.

(BRT/TAK)

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