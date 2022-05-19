Cavuşoğlu: “Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğinize inancımız tamdır”

Bu önemli günde, geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla gelindiğinin her zaman akıllarda tutmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bugün atılacak her adımda bunları hatırlayıp, onların bıraktığı mirası korumanın, akıl ve bilim yolunda ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma hepimizin görevi olduğunu kaydetti.

- Kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün

Çavuşoğlu, 19 Mayıs’ın Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olduğunu söyleyerek, bugünün yüce Türk milletinin tam bağımsızlığını elde etmek için çıktığı yolda, kazandığı büyük zaferin başlangıç noktası olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, “Bir başka deyişle bugün; özgürlük ve bağımsızlık yolunda bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı, şahlanışı ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak onurlu mücadelesini tamamlayışının başlangıç tarihidir” dedi.

Bu yıl, Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basıp özgürlük meşalesini yakarak Kurtuluş Savaşını başlatmasının 103’üncü yıl dönümünün kutlandığını belirten Çavuşoğlu, “Bu anlamlı günde, hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

Mustafa Kemal’in, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basarak başlattığı Kurtuluş Savaşı ile orduları dağıtılmış, bağımsız yaşama hakkı elinden alınmış, işgal altındaki Anadolu topraklarını ve uçurumun kenarında olan Türk ulusunu esaretten kurtardığını belirten Çavuşoğlu, aradan uzun yıllar geçse de, Atatürk'ün attığı bu önemli adımın anlam ve öneminin, yıllar geçtikçe herkes tarafından çok daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

-“Geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla gelindiğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutunuz”

Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda temel adım olan bu kutlu günü, ülkenin dinamik gücü olarak gördüğü, Türk gençliğine emanet ederek, gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiş ve doğum günüm dediği 19 Mayıs’ı gençliğe armağan etmiştir.

Yarınlarımızın teminatı olan siz değerli gençlerimiz;

Atatürk, ‘Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi, beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum’ sözüyle sizlere olan güvenini ve sizlerden beklentilerini dile getirmiştir.

Bu önemli günde, geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla gelindiğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutunuz”

Bugün atılacak her adımda bunları hatırlayıp, onların bıraktığı mirası korumanın, akıl ve bilim yolunda ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmanın hepimizin görevi olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğinize, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve KKTC’ye sahip çıkıp, kendinizi her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağınıza olan inancımız tamdır” dedi.

-“Sorun sorgulayın araştırın”

Gençlere, günümüz dünyasında bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, her konuda kendilerini geliştirmekten geri kalmama tavsiyesinde bulunan Çavuşoğlu, “Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın” dedi.

Çavuşoğlu, “Toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutun. Ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin.” ifadelerini kullandı.

Gençlerin gününü kutlayan Çavuşoğlu, “Tarihini iyi bilen, geçmişine sahip çıkan, aklın ve bilimin ışığından ayrılmayan fikri hür, vicdani hür Türk gençliği olarak, ülkemiz ve ulusumuz için en yararlı olanı yapacağınıza inanıyor, sizlere güveniyor ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı sevgi ve saygıyla kutluyorum.” diye konuştu.